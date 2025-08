LICENZA – Escursionista di Monterotondo salvato sul Monte Pellecchia

È stato tratto in salvo nel pomeriggio di ieri un escursionista disperso nei boschi del Monte Pellecchia, nel comune di Licenza, all’interno del Parco Regionale dei Monti Lucretili. L’uomo, un 41enne di Monterotondo, si era avventurato lungo un sentiero quando è stato colto di sorpresa da un improvviso peggioramento del tempo, con pioggia intensa e forti raffiche di vento che lo hanno disorientato.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso escursionista, che ha contattato i soccorsi dopo essersi reso conto di aver perso l’orientamento. Una squadra di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è partita dalla base operativa di Vicovaro e, nonostante le difficili condizioni meteorologiche, ha raggiunto l’uomo nei pressi della località Fonte di Santo Chirico.

Dopo aver accertato che le sue condizioni sanitarie fossero buone, i soccorritori lo hanno accompagnato in sicurezza fino alla sua auto. L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’escursionista, visibilmente provato ma illeso.

ALTRI INTERVENTI PER IL MALTEMPO

La giornata di sabato 3 agosto è stata particolarmente intensa per il Corpo nazionale soccorso alpino del Lazio, impegnato in un secondo intervento di soccorso sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti. Qui, due escursionisti – un 28enne di Roma e una 31enne di Milano – sono rimasti bloccati in vetta a seguito di una violenta grandinata che ha reso impraticabili i sentieri.

Una prima squadra del Soccorso Alpino li ha raggiunti non appena il meteo lo ha consentito, prestando loro assistenza e fornendo indumenti asciutti. In seguito, una seconda squadra del CNSAS, affiancata da operatori della Guardia di Finanza (SAGF) e dai Vigili del Fuoco, ha accompagnato i due escursionisti a valle, facendo attenzione alla presenza di ghiaccio e grandine che rendeva il terreno particolarmente scivoloso.

Entrambi gli interventi si sono conclusi positivamente, grazie alla rapidità e all’esperienza dei soccorritori, che anche in condizioni difficili garantiscono la sicurezza di chi frequenta le montagne del Lazio.