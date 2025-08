VICOVARO – A24 sorvegliata speciale tra Tivoli e Subiaco: autovelox attivi nella settimana da bollino nero

Settimana di traffico intenso e controlli a tappeto nel Lazio: da lunedì 4 a domenica 10 agosto 2025, entra in vigore un piano straordinario di rilevazioni elettroniche della velocità predisposto dalla Polizia Stradale, in collaborazione con Astral Infomobilità e Regione Lazio.

L’obiettivo è chiaro: contenere il rischio di incidenti lungo le principali arterie stradali regionali in una delle settimane più delicate dell’estate, quella dell’esodo di agosto. Migliaia di automobilisti si metteranno in viaggio verso il mare o la montagna, ed è proprio nei tratti più trafficati che saranno installati gli autovelox mobili.

Focus sul tratto tra Tivoli e Subiaco: autovelox sull’A24 il 6 agosto

Occhi puntati sulla A24 Roma-L’Aquila, uno degli assi viari più battuti per chi lascia la Capitale diretto verso l’Appennino. Mercoledì 6 agosto, gli autovelox saranno operativi nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare e Vicovaro, un segmento che interessa direttamente anche gli automobilisti provenienti da Tivoli e dall’area di Subiaco.

Questo tratto dell’autostrada è spesso utilizzato come collegamento verso l’Abruzzo o per raggiungere le località montane del Lazio interno. La presenza dei dispositivi rappresenta un richiamo importante alla prudenza e al rispetto dei limiti, soprattutto in un periodo in cui le strade si riempiono di vacanzieri.

Il calendario completo dei controlli

Ecco dove saranno attivi gli autovelox durante la settimana:

Martedì 5 agosto – A12 Roma-Tarquinia (provincia di Roma)

Mercoledì 6 agosto – A24 (tratto GRA–Vicovaro)

Giovedì 7 agosto – SP7 Commenda (provincia di Viterbo)

Venerdì 8 e sabato 9 agosto – SS148 a Sabaudia (provincia di Latina)

Domenica 10 agosto – SS4 a Poggio San Lorenzo (provincia di Rieti)

Viabilità sotto stress: attenzione e limiti da rispettare

Con l’intera rete regionale sotto sorveglianza, le autorità invitano tutti i conducenti alla massima attenzione, a mantenere la distanza di sicurezza e a rispettare rigorosamente i limiti di velocità. Oltre alle sanzioni, la sicurezza stradale è il vero obiettivo: evitare incidenti significa viaggiare più sereni e proteggere la vita di tutti.