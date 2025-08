E’ in fin di vita Jerry Amhetovic, il 17enne di etnia rom, che all’alba di oggi, lunedì 4 agosto, è rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale di via Maremmana inferiore a Ponte Lucano, periferia di Tivoli costato la vita al 21enne Giacomo Halilovic (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il 17enne è ricoverato nella Sala Rossa del pronto soccorso del Policlinico “Umberto I” di Roma e le sue condizioni sarebbero disperate.

Nello schianto a bordo di una Porsche rubata il ragazzo ha infatti riportato una emorragia cerebrale grave, oltre alla frattura dell’osso occipitale e contusioni multiple.

Sul caso la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Roma Est, in collaborazione coi colleghi del Commissariato di Tivoli, stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente e le fasi immediatamente precedenti.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, verso le 3,30 del mattino Giacomo Halilovic e Jerry Amhetovic viaggiavano su una Porsche insieme ad Alessio Salkanovic, 18 anni, anche lui attualmente ricoverato al Policlinico “Umberto I” di Roma.

La fuoriserie, appena rubata in un’officina nella zona di Villa Adriana, procedeva dal casello autostradale in direzione via Tiburtina ad alta velocità. Per cause in corso di accertamento e subito dopo una leggera curva a destra, in corrispondenza del comando della Polizia Provinciale, la Porsche ha improvvisamente sbandato e invaso l’opposta corsia di marcia, terminando la corsa prima contro una palina pubblicitaria poi contro il cancello di un’azienda, letteralmente abbattuto insieme a prte del muro di cinta.

L’impatto è stato devastante.

La fuoriserie si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i tre giovani rom, immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Giacomo Halilovic è giunto cadavere e i sanitari del nosocomio di via Parrozzani non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Intubato e stabilizzato, alle 6 di stamane Jerry Amhetovic è stato trasferito insieme ad Alessio Salkanovic al Policlinico “Umberto I” di Roma a bordo di due Centri Mobili di Rianimazione.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, Alessio Salkanovic è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la frattura del bacino e altri traumi al torace e all’addome.