VICOVARO – Virginio Borelli è il nuovo Commissario cittadino di Forza Italia

Dopo anni di vuoto sul territorio, Forza Italia ufficializza la nomina di commissario cittadino a Virginio Borelli, già consigliere comunale del Comune di Vicovaro

La nomina di qualche giorno fa punta alla riorganizzazione del partito a livello locale.

“Ringrazio il coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio e il vice coordinatore Fabio Capolei per la fiducia accordatami con la nomina di Commissario di Forza Italia per il Comune di Vicovaro, dimostrando con grande chiarezza la volontà di regalare al territorio un forte segnale di rinnovamento”, dichiara Virginio Borelli in un comunicato stampa.

“Ho accettato la nomina con un unico obiettivo, quello di contribuire alla ricostruzione del centrodestra a Vicovaro ridando dignità ai cittadini ed alla politica – prosegue Borelli – Ecco perché mi attiverò subito, dopo la nomina di un direttivo e di un responsabile per il movimento giovanile locale, per incontrare tutti coloro che sono pronti a dare il loro assenso alla nascita di una nuova Forza Italia, per incontrare i responsabili dei partiti del centro destra e tutte le associazioni ed organizzazioni presenti sul territorio per un serio confronto al fine di dare atto ad un processo di rinascita”.

“La rinascita di Forza Italia – conclude Borelli – segna l’inizio di un nuovo progetto politico in cui realizzare una possibile sintesi tra esperienza politica e rinnovamento reale delle nuove generazioni.

Con grande entusiasmo intraprendo, quindi, questa nuova avventura politica, consapevole che il rinnovamento strutturale, e non ideologico, dovrà avvicinare tutti gli uomini e tutte le donne al centrodestra per creare un’alternativa reale, concreta, credibile e progettuale alle altre forze politiche”