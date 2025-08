MONTELIBRETTI – Assalto fallito a Mondo Convenienza: banda in fuga tra le campagne

Tentato furto l’altra notte a Montelibretti dove una banda di ladri ha cercato di introdursi all’interno del punto vendita Mondo Convenienza lungo la via Salaria, all’altezza del chilometro 31+200.

Secondo quanto ricostruito, tre individui con il volto coperto e muniti di guanti avrebbero forzato una finestra al primo piano dello stabile per accedere all’interno. Una volta entrati, i malviventi hanno praticato un foro nel solaio per raggiungere il piano inferiore, dove si trovano le casseforti.

A far saltare il piano è stato l’immediato intervento dei carabinieri della Stazione di Moricone, allertati dal sistema di allarme entrato in funzione durante il tentativo di effrazione. I militari, giunti sul posto in pochi minuti, sono riusciti a mettere in fuga i ladri, che si sono dileguati nelle campagne circostanti.

Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno rinvenuto attrezzi da scasso abbandonati nei pressi dell’edificio. Le indagini sono in corso per identificare i tre componenti della banda e chiarire eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.