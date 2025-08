CASTELNUOVO DI PORTO – Un tuffo nel Medioevo con arco e frecce: torna “La Freccia di Ghiaccio”

Domenica 10 agosto, il borgo di Castelnuovo di Porto si trasformerà in un suggestivo campo di gara a cielo aperto, ospitando una delle tappe più affascinanti del Campionato Nazionale degli arcieri storici L.I.A.S. – A.S.I.: la prestigiosa competizione “La Freccia di Ghiaccio”.

Una giornata dedicata alla passione per il tiro con l’arco storico, che unisce sport, rievocazione e valorizzazione del territorio. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con la Pro Loco, è inserito nel calendario ufficiale della Lega Italiana Arcieri Storici (LIAS), ente di riferimento per le competizioni a tema in tutta Italia.

Protagonisti assoluti saranno gli Arcieri di San Giorgio di Riano, curatori dell’iniziativa, che condurranno gli atleti lungo un percorso di 18 piazzole immerse nel verde e nel patrimonio storico-artistico di Castelnuovo di Porto. Tra torri, mura antiche e scorci panoramici, gli arcieri — rigorosamente in abiti d’epoca — si sfideranno rievocando periodi compresi tra l’anno zero e il XVI secolo.

Gli Arcieri di Riano

La gara è aperta a tutti gli arcieri dai 7 anni in su, e prenderà il via alle ore 8:30 con le operazioni di accreditamento. Seguirà un’intera giornata di prove di abilità, culminando nella cerimonia di premiazione, che celebrerà i migliori arcieri a livello locale e nazionale.

Un appuntamento da non perdere per appassionati, famiglie e curiosi, pronti a vivere un’esperienza unica nel cuore del Lazio.

“Siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa che unisce tradizione, sport e valorizzazione del territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a scoprire da vicino il fascino del tiro con l’arco storico”, ha dichiarato il Comune.