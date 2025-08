TIVOLI – Pronto intervento della Polizia Locale salva una vita

Un gesto di prontezza e coraggio ha evitato una possibile tragedia sabato sera in un appartamento del centro cittadino. Due agenti della Polizia Locale di Tivoli, il Vicecommissario Aggiunto Concetta Crispino e l’Agente Francesco Senesi, sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di un cittadino che aveva avvertito un forte odore di bruciato proveniente da un’abitazione.

L’Agente Senesi, entrato nell’appartamento saturo di fumo, ha individuato una persona svenuta e l’ha portata fuori in salvo, evitando conseguenze potenzialmente fatali. La causa dell’incendio è stata individuata in una padella dimenticata sui fornelli accesi.

Il sindaco Marco Innocenzi ha voluto esprimere personalmente la sua gratitudine agli agenti coinvolti, sottolineando l’importanza del loro intervento:

Il primo cittadino ha poi aggiunto:

“Appena saputo i fatti ho voluto sincerarmi delle condizioni di salute di tutti e tre: ho ringraziato il Commissario e l’Agente per il loro pronto intervento e per lo spiccato senso del dovere dimostrato. Un grazie doveroso, ma anche sentito, a nome di tutta la Cittadinanza Tiburtina. In questi gesti c’è tutto quello che rappresentano le nostre forze dell’ordine: attenzione, coraggio, professionalità e spirito di sacrificio. Azioni come questa fanno bene a Tivoli, rassicurano, creano fiducia e sono un esempio positivo per tanti giovani, spesso in cerca di modelli a cui guardare. Grazie ancora, Tivoli vi è riconoscente.”