MONTEROTONDO – Sabato 9 agosto in piazza raccolta straordinaria di rifiuti

Sabato 9 agosto torna a Monterotondo l’iniziativa ecologica “Il Sabato nei Quartieri”, promossa dal Comune di Monterotondo e Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM).
L’appuntamento è in Piazza Martiri delle Foibe, nell’ambito del progetto “Miniera Urbana”, pensato per facilitare la corretta gestione dei rifiuti.
Durante la giornata sarà possibile smaltire gratuitamente:
- rifiuti ingombranti,
- rifiuti indifferenziati,
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche),
- sfalci da potatura e residui da sistemazione giardini.
Raccolta anche a domicilio
Questa iniziativa rientra nelle giornate ecologiche organizzate periodicamente per favorire una città più pulita. Dal oggi 24 luglio, intanto, sul portale MY APM è nuovamente attiva la possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio.
Ci si potrà prenotare da questo link
Infoline al numero 06.90626488 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.