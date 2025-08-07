MONTEROTONDO – Sabato 9 agosto in piazza raccolta straordinaria di rifiuti

Una giornata ecologica per liberarsi di rifiuti ingombranti, potature e RAEE: ecco come partecipare all’iniziativa gratuita del Comune

Sabato 9 agosto torna a Monterotondo l’iniziativa ecologica “Il Sabato nei Quartieri”, promossa dal Comune di Monterotondo e Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM).

L’appuntamento è in Piazza Martiri delle Foibe, nell’ambito del progetto “Miniera Urbana”, pensato per facilitare la corretta gestione dei rifiuti.

Durante la giornata sarà possibile smaltire gratuitamente:

  • rifiuti ingombranti,
  • rifiuti indifferenziati,
  • RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche),
  • sfalci da potatura e residui da sistemazione giardini.

Raccolta anche a domicilio

Questa iniziativa rientra nelle giornate ecologiche organizzate periodicamente per favorire una città più pulita. Dal oggi 24 luglio, intanto, sul portale MY APM è nuovamente attiva la possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio.

Ci si potrà prenotare da questo link

Infoline al numero 06.90626488 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

