TIVOLI – Più acqua per gli orti irrigui

L’Amministrazione Comunale, su disposizione del Sindaco Marco Innocenzi, in coordinamento con l’Incaricato alla Manutenzione ordinaria delle fontane e controllo idrico, Francesco Caretta e l’Ufficio Lavori Pubblici, ha provveduto a risolvere i cronici problemi di alimentazione idrica degli orti, al fine di salvaguardare tutti i prodotti tipici del territorio.
Grazie anche a Tivoli Jet, che si è occupata di svolgere i lavori, si è disostruito il tratto verticale del canale di alimentazione che dal Santuario scende fino al pozzo in corrispondenza della porta cittadina.
E’ stato aperto un varco in corrispondenza del punto ipotetico di inizio del tratto verticale: una volta intercettato il canale, è stato – manualmente – demolito il calcare così da ripristinare il corretto flusso dell’acqua, anche grazie al ripristino della paratoia. Questo permetterà di poter garantire l’utilizzo idrico per gli ortolani, evitando i problemi di carenza che si erano presentati negli scorsi anni, preservando la produzione.
