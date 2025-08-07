TIVOLI – Più acqua per gli orti irrigui

L’Amministrazione Comunale, su disposizione del Sindaco Marco Innocenzi, in coordinamento con l’Incaricato alla Manutenzione ordinaria delle fontane e controllo idrico, Francesco Caretta e l’Ufficio Lavori Pubblici, ha provveduto a risolvere i cronici problemi di alimentazione idrica degli orti, al fine di salvaguardare tutti i prodotti tipici del territorio.