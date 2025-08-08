Sagra delle Rane ad Agosta: due sere di gusto e tradizione

Se amate i sapori autentici e la cucina tradizionale, non perdete l’appuntamento di oggi 8 agosto e domani 9 agosto ad Agosta, piccolo borgo tra Tivoli e Subiaco: torna la Sagra delle Rane e del Fagiolo Regina, nella suggestiva Piazza San Nicola.

A partire dalle 19.00, gli stand gastronomici proporranno piatti tipici della Valle dell’Aniene, con protagonista la rana fritta, dorata e croccante, preparata secondo una ricetta tramandata da generazioni.

Gli abitanti di Agosta erano soprannominati affettuosamente “i ranocchiari”, proprio per la loro abilità nel cucinare questo piatto simbolo. Ma il menù offre molto di più: fagioli Regina con le cotiche, fettuccine e strozzapreti al sugo, carne arrosto, e tante altre specialità della tradizione.

Dopo cena, la festa continua con musica dal vivo e intrattenimento per tutti, in un’atmosfera accogliente e festosa nel cuore del centro storico medievale.

La sagra è organizzata con passione dalla Pro Loco di Agosta, che ogni anno rinnova questa tradizione per valorizzare la cultura gastronomica locale e far conoscere le eccellenze del territorio.