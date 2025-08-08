GUIDONIA – Prorogate le iscrizioni alle mense scolastiche: c’è tempo fino al 14 agosto

Buone notizie per le famiglie di Guidonia Montecelio: il Comune ha deciso di prorogare i termini per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica, dando così più tempo per completare la procedura in vista della ripresa delle lezioni a settembre. La nuova scadenza è fissata al 14 agosto, e le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata.

L’amministrazione comunale, attraverso una nota ufficiale diffusa da Palazzo Guidoni, ha sottolineato l’importanza di rispettare i tempi previsti per garantire un servizio efficiente e senza intoppi fin dal primo giorno di scuola.

“Le iscrizioni – si legge – sono fondamentali per una corretta organizzazione del servizio mensa destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Un mancato rispetto delle scadenze potrebbe generare disservizi e ritardi nella fruizione del servizio”.

Per inoltrare la domanda è necessario accedere al portale https://guidoniamontecelio.ecivis.it, che resterà attivo fino alle 23:59 del 14 agosto. L’iscrizione è obbligatoria per tutti, anche per chi ha già usufruito del servizio negli anni precedenti.