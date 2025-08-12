CASTELNUOVO – Via Tiberina chiusa: vasto incendio a bordo strada

A causa di un vasto incendio divampato nelle vicinanze della rotonda dell’autostrada su Via Tiberina, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le autorità invitano tutti i cittadini ad evitare la zona, utilizzare percorsi alternativi e a lasciare libera la strada per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.
Contestualmente, il Centro di Raccolta Comunale di Via Piana Perina (Ecocentro) resterà chiuso fino a nuovo avvisoper motivi di sicurezza. L’area circostante è interdetta all’accesso.
I soccorritori raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza pubblica.