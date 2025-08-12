TIVOLI – Controlli anti movida dei carabiniri, denunce per droga e violazioni al Codice della Strada

Nella serata di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno intensificato i controlli sul territorio cittadino, con un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare legati alla movida serale.

L’attività, mirata a garantire la sicurezza nel centro di Tivoli durante gli eventi serali, ha visto un significativo dispiegamento di forze, con pattugliamenti e verifiche estese a persone e veicoli.

Durante i controlli, un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero: è stato trovato in possesso di 21,10 grammi di hashish.

Altri due soggetti, un 58enne e un 56enne, sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Roma, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, per il possesso rispettivamente di 0,45 grammi di hashish e 0,4 grammi di crack.

Complessivamente, nel corso dell’operazione sono state controllate 71 persone e 49 veicoli. I Carabinieri hanno anche elevato quattro contravvenzioni al Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione.

L’azione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a garantire ordine pubblico e sicurezza, soprattutto nei fine settimana e in occasione di eventi ad alta affluenza.