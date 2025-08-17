CASTEL MADAMA – Vandalizzato l’unico defibrillatore del paese

Nel pomeriggio del 14 agosto, ignoti hanno sradicato e danneggiato l’unico defibrillatore pubblico di Castel Madama, installato su Corso Cavour, a pochi passi dalla piazza principale e proprio sulle mura del Municipio. Il dispositivo, posizionato un anno fa dal Comune e mai utilizzato, è stato trovato a terra, inutilizzabile.

Un gesto grave e incomprensibile, che ha suscitato sdegno e preoccupazione. “Un atto inqualificabile contro uno strumento pensato per salvare vite umane”, ha dichiarato l’amministrazione comunale in una nota ufficiale firmata dal sindaco Michele Nonni e dall’intera giunta.

Il defibrillatore è stato immediatamente messo in sicurezza all’interno di un locale comunale. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a verifica da parte di un tecnico specializzato: se non sarà recuperabile, si procederà con l’acquisto di un nuovo apparecchio.

Delusione anche per l’inefficacia del sistema di videosorveglianza. La telecamera presente sul Palazzo comunale, infatti, non copre l’area in cui si trovava il defibrillatore. Il Comune ha già annunciato l’intenzione di installare nuovi occhi elettronici, per tutelare i beni pubblici e scoraggiare altri atti vandalici.