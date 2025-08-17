TIVOLI – Spaccia mentre si svolge l’Inchinata, trentenne denunciato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Agosto 2025

Un trentenne con precedenti trovato con venti grammi di hashish in tasca

Mentre la città era raccolta nella tradizionale processione dell’Inchinata, uno degli eventi religiosi più sentiti del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli erano impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. L’obiettivo: garantire la sicurezza dei fedeli e vigilare sulla movida cittadina nella serata del 14 agosto.

Durante i controlli, intensificati proprio nelle aree più affollate, i militari hanno fermato un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish (19,92 per la precisione) e per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della stessa operazione, altri tre soggetti – di 23, 44 e 56 anni – sono stati segnalati alla Prefettura di Roma e sanzionati amministrativamente per il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

Il bilancio complessivo della serata conta 38 persone identificate, 21 veicoli controllati, due sanzioni al Codice della Strada e una carta di circolazione ritirata.

Altri carabinieri in alta uniforme hanno partecipato direttamente alla processione assieme ai fedeli e alle autorità.

LEGGI ANCHE  MONTELEONE SABINO - Torna la Sagra delle fettuccine alla trebulana

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 