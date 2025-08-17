TIVOLI – Spaccia mentre si svolge l’Inchinata, trentenne denunciato

Mentre la città era raccolta nella tradizionale processione dell’Inchinata, uno degli eventi religiosi più sentiti del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli erano impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. L’obiettivo: garantire la sicurezza dei fedeli e vigilare sulla movida cittadina nella serata del 14 agosto.

Durante i controlli, intensificati proprio nelle aree più affollate, i militari hanno fermato un 30enne italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish (19,92 per la precisione) e per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso della stessa operazione, altri tre soggetti – di 23, 44 e 56 anni – sono stati segnalati alla Prefettura di Roma e sanzionati amministrativamente per il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

Il bilancio complessivo della serata conta 38 persone identificate, 21 veicoli controllati, due sanzioni al Codice della Strada e una carta di circolazione ritirata.

Altri carabinieri in alta uniforme hanno partecipato direttamente alla processione assieme ai fedeli e alle autorità.