Incendi a Capena e Fonte Nuova, le fiamme vicine alle case

Due vasti incendi stanno interessando in queste ore le aree di Capena e Fonte Nuova, alle porte di Roma, mettendo in allarme residenti e autorità. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, si stanno pericolosamente avvicinando alle abitazioni.

A Capena, l’incendio è divampato intorno alle 11 di questa mattina, 17 agosto, nella zona di via Madonna Due Ponti, al confine con il comune di Castelnuovo di Porto. Il rogo, che ha colpito un’ampia area di vegetazione e bosco, è in corso da oltre due ore.

Sul posto sono già in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, unità DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), volontari della Protezione Civile di Capena e provenienti dai comuni limitrofi, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118. Nonostante la fitta pioggia, del tardo pomeriggio, l’incendio non è stato ancora del tutto domato.

Sono poi sopraggiunti anche mezzi aerei per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto, in una zona resa difficile dalla conformazione del terreno, anche sotto la linea ferroviaria.

Situazione critica anche a Fonte Nuova, dove le fiamme si sono sviluppate lungo via della Venezia Tridentina, intorno alle 15:00. Una squadra dei Vigili del Fuoco, con supporto di autobotti e moduli per l’antincendio boschivo, sta lavorando per contenere il fronte del fuoco. Le fiamme sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni, rendendo necessaria la richiesta di ulteriori rinforzi con altri moduli AIB (Antincendio Boschivo).

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si raccomanda ai cittadini di non avvicinarsi alle aree interessate e di seguire le indicazioni delle autorità.