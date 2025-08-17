GUIDONIA – Furto durante l’emergenza incendi, sottratto gasolio ai volontari della Protezione civile

Grave episodio di inciviltà a Guidonia, dove un furto di gasolio ai danni del Nucleo Volontari Guidonia è avvenuto mentre i volontari erano impegnati nello spegnimento di un incendio.

A darne notizia è il sindaco Mauro Lombardo, che ha espresso pubblicamente solidarietà ai volontari: “Sono stato informato, per le vie brevi, del furto di gasolio da un mezzo operativo del Nucleo Volontari Guidonia. Il fatto è avvenuto mentre il personale era attivamente impegnato in un’operazione di emergenza. Condanno fermamente questo gesto vile e reitero il mio sostegno al NVG, sempre in prima linea al servizio della collettività”.

Il furto è avvenuto nella giornata di ieri nell’area di sosta dei mezzi, mentre la squadra era intervenuta in via Aureliano per domare un incendio di sterpaglie. L’attivazione SOUP è scattata alle 17:55.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco 18 AB Tivoli, la Polizia Locale e il Nucleo Volontari, che ha utilizzato motoseghe per liberare la carreggiata e ripristinare la sicurezza stradale.

L’intervento si è concluso con la completa bonifica dell’area, ma il gesto criminoso ha lasciato tutti sgomenti. Il presidente del NVG presenterà denuncia formale alle Forze dell’Ordine.