TIVOLI – E’ morto don Bruno, sacerdote dalla fede incrollabile: funerali a San Francesco

È morto la notte scorsa, tra il 24 e il 25 agosto, don Bruno Leone, l’amato ex cappellano del cimitero. E’ venuto a mancare presso il Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità di Tivoli, dove don Bruno è stato per anni una figura di riferimento spirituale e umana.

Per decenni al servizio della città – dalla chiesa di San Francesco a quella degli Arci – don Bruno ha svolto il suo ministero con straordinaria umanità e dedizione. Sempre vicino alle persone, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di fedeli, incarnando con semplicità e coerenza i valori cristiani della solidarietà, della fraternità e dell’ascolto.

La sua presenza, il suo impegno quotidiano e il suo esempio lasciano una traccia profonda nella memoria collettiva dei tiburtini.

Il cordoglio della città

“E’ stato un grande uomo animato da fede incrollabile”, lo ricorda un fedele. “Mi dispiace moltissimo, è stato il mio professore di religione 50 anni fa alle Coccanari un requiem per Don Bruno”, un altro saluto.

In una nota ufficiale, l’Amministrazione comunale esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di don Bruno Leone”, ricordando “l’umanità con cui ha svolto il suo ministero” e “l’eredità morale e spirituale che lascia alla comunità”.

Il sindaco e tutta l’Amministrazione si uniscono al dolore del clero, dei fedeli e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, porgendo le più sentite condoglianze.

I funerali

La Diocesi di Tivoli ha reso noto che i funerali si terranno mercoledì 27 agosto alle ore 9:30 presso la chiesa di San Francesco, in piazza Trento a Tivoli. Dopo la celebrazione, la salma sarà trasferita a San Donato Val di Comino per la sepoltura.