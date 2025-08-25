Per la rubrica “La voce del cittadino”, una segnalazione da Guidonia

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Guidonia, che denuncia diverse situazioni di degrado e potenziale pericolo legate alla vegetazione incolta e alberi pericolanti lungo via Carducci e via Aleardi.

Ecco nel dettaglio quanto riportato: “Si segnala che in via Carducci di fronte civico 20 , c’é un albero forse già malandato e che durante il temporale delle scorse notti si è spezzato ed e caduto sul manto stradale. Qualcuno per liberare la strada ha tagliano i grossi rami gettandoli poi nella cunetta di scolo.

Sempre su via Carducci , dall’impianto sportivo sporgono oltre modo, arrivando all’altro lato della carreggiata, i rami pericolanti di un albero che spesso cadono rappresentanto un pericolo.

Rimanendo nella stessa strada dal muraglione un albero di fico selvatico praticamente copre un contatore del gas che per norma deve rimanere sgombero per motivi di sicurezza e pronto.intervento.

Nell’attigua via Aleardi un arbusto spontaneo, oltre a ridurre la visibilità agli automobilisti che vi transitano, occupa un posto auto”.