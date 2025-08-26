Cantico delle Creature, a Castelnuovo il gran finale del Festival Sacro

Sarà la suggestiva Collegiata di Santa Maria Assunta di Castelnuovo di Porto a ospitare l’ultimo atto del Festival Sacro del Lazio – Pellegrinaggio in Musica, giovedì 4 settembre 2025 alle ore 19:00.

In programma il concerto “Cantico delle Creature”, un evento che promette emozione e raccoglimento grazie alle musiche di Saint-Saëns, Elgare Corelli, eseguite dall’Orchestra Nova Amadeus, diretta dal M° Lucia Bonfiglio, con la partecipazione del mezzosoprano Liza Ulgharaita.

Dopo le tappe nei borghi di Sacrofano, Campagnano di Roma, Magliano Romano e Morlupo, il festival arriva così alla sua conclusione, in uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e spirituale del Lazio. La Collegiata, riedificata nel 1753 e affacciata sulla piazza principale del paese – dove si trovano anche il Municipio, la Rocca Colonna e il Palazzetto Cardinalizio – farà da cornice a un concerto che celebra il legame profondo tra musica e spiritualità.

Il Festival, ideato e promosso da CIAO LAB APS in collaborazione con l’Associazione Nova Amadeus, è parte del programma “Lazio – Musica Sacra Festival 2025”, sostenuto dalla Regione Lazio. Una rassegna che ha proposto un ricco percorso tra luoghi sacri e brani ispirati alla dimensione spirituale, in tutte le sue espressioni. Non solo musica liturgica, quindi, ma un ampio repertorio capace di toccare corde interiori diverse, in sintonia con lo spirito dell’Anno Giubilare 2025.

Con la direzione artistica del M° Giusi Petti, ogni tappa del festival è stata costruita attorno a un tema specifico, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale e spirituale completa. Un progetto che coniuga tradizione e innovazione, valorizzando giovani talenti accanto a interpreti affermati, e che ha saputo creare un legame autentico tra il pubblico, la musica e i luoghi del sacro.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.