A Villanova l’asilo all’avanguardia in bioedilizia: “Il legno garantisce sicurezza e comfort”

Villanova avrà un nuovo asilo realizzato in tempi record, con tecniche all’avanguardia e materiali strutturali in legno. La nuova scuola in via Cadorna è stata finanziata con i fondi del Pnrr e potrà ospitare fino a 90 bambini in uno spazio di 1000 mq. La struttura interna all’edificio è stata completata in sole tre settimane, utilizzando circa 200 metri cubi di legno: ora saranno portate a termine le ultime rifiniture e i rivestimenti. A curare progetto e realizzazione “dell’anima di legno” della costruzione è stata l’impresa Diro Legno, Azienda della Provincia di Roma con sede a Castel Madama, una delle più innovative realtà imprenditoriali locali, leader nel centro Italia nel settore della bioedilizia e delle costruzioni in legno.

Una struttura ecosostenibile

La scelta del legno non è casuale, ma strategica in ottica di sostenibilità e efficienza energetica. “E’ un materiale che garantisce un basso impatto ambientale e un’ottima qualità abitativa” spiega Adelmo Di Romano, titolare, insieme al fratello, della Diro Legno. Il legno utilizzato proviene al 100% da foreste certificate, gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Comfort e sicurezza

Il legno presenta vantaggi straordinari in termini di vivibilità. E’ un materiale “vivo” che regola naturalmente l’umidità dell’ambiente, contribuendo a creare spazi salubri, dove si respira meglio e si vive in modo più sano. “Un aspetto importante se pensiamo che i bambini trascorrono qui molte ore al giorno” aggiunge Di Romano.

Sotto il profilo della sicurezza è un materiale antisismico: in caso di terremoto, ad esempio, le costruzioni in legno riportano danni più contenuti (limitati alle connessioni e non alle strutture portanti). Questo significa costi minori e tempi più rapidi per rimettere in sicurezza l’edificio. Anche i cantieri di costruzione sono più veloci, puliti e organizzati grazie all’utilizzo di pareti prefabbricati frutto di una progettazione attenta e rigorosa.

E il rischio incendio? Gli edifici costruiti in legno secondo le ultime norme antincendio garantiscono una resistenza al fuoco molto alta, paragonabile se non superiore a quella di cemento e acciaio. In fase progettuale vengono anche integrati materiali ignifughi, guaine e barriere che migliorano ulteriormente la risposta al fuoco.

Il futuro dell’edilizia è sostenibile… il futuro è in legno!

La costruzione in legno è storicamente utilizzata nel nord Italia, ma negli ultimi anni è un settore in forte crescita in tutta la penisola, anche grazie al PNRR che ha valorizzato questo materiale nella maggior parte dei progetti nell’ambito dell’edilizia scolastica. Nel 2024 l’edilizia in legno è cresciuta del +3,2% raggiungendo un valore di 2,3 miliardi di euro (Osservatorio 2024 della Federazione Filiera Legno). “Costruire in legno non significa fare qualcosa di fragile o provvisorio: è un vero edificio, solo più sostenibile e ingegnerizzato”, conclude Di Romano. “È un materiale che va rispettato, che ci obbliga a una precisione tecnica che garantisce ottime finiture. È il modo di costruire del futuro”.