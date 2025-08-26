GUIDONIA – Pensionata italiana vince 50 mila euro al “10eLotto”

Mentre controllava i numeri estratti uno dopo l’altro, ha iniziato ad avere un mancamento per la forte emozione.

Tant’è che i clienti hanno dovuto sostenerla e poi riaccompagnarla a casa.

Oggi a Montecelio una pensionata ha vinto 50 mila euro al “10eLotto”

Così stamane, martedì 26 agosto, una pensionata italiana di Montecelio ha vinto 50 mila euro con una giocata da 2 euro al “10eLotto” ogni 5 minuti in diretta.

La cartoleria-tabaccheria-ricevitoria di piazza San Giovanni a Montecelio

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è accaduto verso le ore 9,30 presso la cartoleria-tabaccheria-ricevitoria di Vanda D’Onofrio al civico 3 di piazza San Giovanni, nel cuore di Montecelio, il borgo medievale della città dell’Aria.

Pierluigi Ippoliti, marito di Vanda D’Onofrio titolare della ricevitoria di Montecelio

Al bancone c’era Pierluigi Ippoliti, il marito della signora Vanda che da 31 anni è titolare dell’attività commerciale.

La protagonista della storia a lieto fine è una pensionata ultra 70enne residente nel borgo e cliente abituale della cartoleria-tabaccheria-ricevitoria, appassionata del “10eLotto”, gioco numerico in cui è possibile scegliere da un minimo di 1 ad un massimo di 10 numeri compresi tra l’1 e il 90 e selezionare l’importo della giocata, le opzioni di gioco aggiuntive e la tipologia di estrazione a cui partecipare.

All’estrazione odierna numero 114 l’anziana ha puntato 2 euro su una combinazione di 10 numeri con numero oro composta da 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

Una combinazione fortunata perché i numeri sono usciti tutti fatta eccezione per il 15 che le avrebbe consentito di vincere addirittura oltre i due milioni di euro.

La 70enne ha seguito l’estrazione sullo schermo della tabaccheria e si è subito resa conto che quella di oggi era una giornata davvero particolare.

“La cliente stava cadendo per l’emozione – racconta Pierluigi Ippoliti, il marito di Vanda d’Onofrio – Io e alcuni clienti l’abbiamo sostenuta, fatta sedere su una sedie offrendole un bicchiere d’acqua per riprendersi.

Anche per noi è stata una grande emozione, si tratta della prima vincita così alta, circa 10 anni fa un altro cliente aveva vinto 30 mila euro nell’estrazione serale del “10eLotto”.

“Era ora che vincessi”, avrebbe esclamato l’anziana giocatrice davanti ad alcuni clienti che l’hanno riaccompagnata a casa, non prima di aver pagato la colazione al tabaccaio in segno di gratitudine.