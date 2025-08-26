Ottantenne in bici travolto e ucciso da un 89enne, tragedia sulla Prenestina

Tragedia sulla via Prenestina, all’altezza di Palestrina. Una tranquilla passeggiata in bicicletta si è trasformata in tragedia per Grazioso Pezzopane, un 80enne di Colleferro, imprenditore e appassionato ciclista. L’uomo è deceduto domenica mattina, all’ospedale di Palestrina, poche ore dopo essere stato travolto da una Fiat Panda lungo via Prenestina Nuova, all’altezza dell’incrocio con via Latina.

Il ciclista stava percorrendo la via quando è stato investito dall’auto guidata da un 89enne. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118.

L’ottantenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Gli agenti della polizia municipale di Palestrina hanno avviato gli accertamenti del caso.

L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest, mentre sono in corso verifiche per appurare la validità della sua patente di guida e le modalità con cui è stato effettuato l’eventuale rinnovo, data l’età avanzata. Anche il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti sanitari.