“No Other Land”: una serata di cinema e memoria per Awdah Hathaleen a Piazza Vittorio

Giovedì 4 settembre, alle ore 20:30, l’Arena Notti di Cinema a Piazza Vittorio, a Roma, ospiterà una proiezione speciale di “No Other Land”, documentario vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario.

Un evento dal forte valore simbolico e civile, patrocinato da Amnesty International Italia e promosso da ANEC AGIS Lazio, in memoria di Awdah Hathaleen, attivista palestinese, co-autore e protagonista del film, ucciso brutalmente il 28 luglio da un colono israeliano.

A introdurre la serata saranno Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e Massimo Righetti, in rappresentanza di ANEC AGIS Lazio.

La proiezione si propone come un momento di riflessione pubblica e collettiva per rendere omaggio alla figura di Hathaleen: insegnante, giornalista, padre di tre figli e punto di riferimento per la sua comunità, la cui vita – e tragica scomparsa – riflettono i temi centrali del documentario. Dalla resistenza nonviolenta al conflitto generazionale, fino all’ingiustizia sistemica e al valore della testimonianza diretta.

“No Other Land” è più di un film: è un atto di denuncia e di speranza. Un’opera urgente, che racconta dal basso l’oppressione quotidiana vissuta dal popolo palestinese e il coraggio di chi, come Hathaleen, ha scelto la via del dialogo, senza mai rinunciare alla propria dignità.

L’appuntamento vuole essere uno spazio di memoria, consapevolezza e responsabilità condivisa. Un’occasione per non dimenticare e per trasformare lo sdegno in azione concreta.

Una morte filmata

Il 28 luglio, l’attivista palestinese è stato ucciso da colpi di arma da fuoco sparati da un colono israeliano già sanzionato dagli Usa per violenze. L’incidente è stato parzialmente filmato dalla stessa vittima.

Il colono arrestato brevemente, è stato poi rilasciato per “mancanza di prove”. Pochi giorni dopo è stato visto nuovamente armato nella stessa zona.

Maggiori informazioni e dettagli sull’evento: www.cinevillageroma.it