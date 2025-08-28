SAN GREGORIO DA SASSOLA - Esce di casa e scompare: chi ha visto Ferdinando?

Ha fatto perdere le sue tracce da 24 ore, lasciando a casa il telefono cellulare e l’auto.

E’ descritto come una persona solitaria e taciturna, senza amici, ma in più occasioni avrebbe manifestato la volontà di farla finita.

Per questo stamane, giovedì 28 agosto, i familiari di Ferdinando D’Urbano hanno presentato denuncia di scomparsa presso il Commissariato di Tivoli.

L’uomo, 67 anni, da tre viveva a San Gregorio da Sassola presso una dependance dell’abitazione del fratello maggiore Antonio che stamattina si è rivolto alla Polizia manifestando preoccupazione per le sorti del congiunto.

Stando a quanto denunciato al Commissariato, abitualmente Ferdinando pranza per conto suo nel suo appartamento e cena dal fratello e dalla cognata.

L’ultima a vedere il 67enne è stata proprio la cognata verso le 11 di ieri, mercoledì 27 agosto: l’uomo era di ritorno da una passeggiata e la donna non avrebbe notato alcunché di anomalo.

Fatto sta che ieri sera non si è presentato a casa del fratello per la cena, così Antonio si è presentato nella dependance ma il fratello non c’era.

A quel punto Antonio ha provato a contattarlo più volte al cellulare senza ricevere risposta.

Vano è stato il controllo effettuato stamattina dalla cognata che ha tentato di contattare Ferdinando, constatando che il 67enne aveva lasciato il cellulare nella sua dependance.

Per questo il fratello maggiore ha iniziato a cercare Ferdinando in ogni angolo della proprietà e nelle adiacenze, dove è stata rinvenuta la sua Renault senza chiavi.

Inoltre Antonio ha contattato il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli ricevendo risposta negativa.

I familiari hanno anche contattato il miglior amico di Ferdinando D’Urbano, ma anche lui non lo ha visto.

Stando sempre alla denuncia presentato in Commissariato, il 67enne è uscito di casa portando il portafogli e i documenti.

L’ultima volta che è stato visto l’uomo indossava un paio di jeans denim, una maglia a manica corta a righe larghe di colore celeste e righe più sottili di colore scuro.

Ferdinando D’Urbano è alto un metro e 80 circa, corporatura robusta, calvo, pelle chiara e occhi castani.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il Numero Unico per le Emergenze 112 oppure il Commissariato di Tivoli al numero 0774 31941.