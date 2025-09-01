FONTE NUOVA – Sfalcio dell’erba a metà: il Comune non ha installato il divieto di sosta

Da Ferruccio Parrinello, lettore di Tiburno.Tv residente in via Giovanni Verga a Fonte Nuova, riceviamo e pubblichiamo:

“Via Giovanni Verga. Sarà forse il nome della via a condannarla?

Ricorda il romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga, in cui la famiglia lottava disperatamente per la propria sopravvivenza e dignità… e perdeva.

Mi chiedo se anche qui le segnalazioni dei cittadini siano destinate allo stesso destino: infausto.

Temo di sì!

Nei giorni scorsi, operatori del Comune hanno piazzato cartelli di sosta vietata per operazioni di pulizia della strada e rimozione degli sfalci.

Peccato che gli stessi cartelli coprissero tutta la via… tranne la piccola arteria a sinistra, dal civico 21 al 21E, che porta comunque lo stesso nome.

Di conseguenza, quel tratto non è stato toccato nonostante avessi segnalato la situazione agli operatori proprio poco fa mentre operavano sulla via. La loro giusta risposta è stata che le auto in sosta – i cui proprietari non erano stati avvertiti per mancata collocazione dei cartelli – hanno impedito ogni intervento.

Questo piccolo tratto, abbandonato dal Comune, ospita diverse famiglie, tra cui la mia. Inoltre, l’area davanti al civico 21E, dove un vecchissimo progetto prevedeva un’area giochi per bambini, è anch’essa totalmente abbandonata: un campo di sterpaglie altissime, rifugio di rospi, serpentelli e ogni creatura possibile, che spesso invade i giardini delle abitazioni vicine.

È possibile risvegliare la coscienza del Comune e dell’Ufficio Ambiente (a cui avevo già più volte segnalato la situazione) e far sì che anche questo piccolo tratto di via Giovanni Verga venga finalmente curato?

Ai posteri l’ardua sentenza…”.