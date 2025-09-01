Da bambina praticava la ginnastica artistica, ma da due anni si è appassionata al cerchio aereo, un attrezzo di metallo, simile ad un hula hoop sospeso al soffitto, utilizzato per praticare la danza aerea e l’acrobatica aerea. Una passione che l’ha convinta a mettersi in gioco fino a salire sul podio.

Francesca Petrosilli durante il Campionato Regionale Lazio CSEN Pole & Aerial Under 40.

Così Francesca Petrosilli, 39 anni di Setteville di Guidonia, ha sfiorato la vittoria nel Campionato Regionale Lazio CSEN Pole & Aerial nella disciplina Cerchio Aereo, categoria Under 40.

Francesca Petrosilli con la medaglia insieme all’insegnante Hélène Mastroianni

Nella competizione tenutasi il 4 maggio scorso a Frascati, Francesca si è classificata al secondo posto, valorizzando così il lavoro svolto insieme a Hélène Mastroianni, Performer Aerialista, Pole Dancer, Artist Event Manager e Insegnante dello “StudioLab 23”, la scuola di danza – classica, moderna e hip hop – e pilates di Setteville diretta da Diego Giansanti e dalla moglie Romina Citarella, che vanta una storia personale e professionale di alto livello, con la partecipazione anche in programmi televisivi cult, da “Non è la Rai” a “Sarabanda” fino al quelli del Bagaglino, oltre a innumerevoli eventi con cantanti e professionisti dello spettacolo.

Francesca Petrosilli insieme all’insegnante Hélène Mastroianni e Romina Citarella dello “StudioLab 23”

Francesca Petrosilli frequenta “StudioLab23” dal 2019, l’anno di fondazione, prima antigravity Yoga e Pilates Reformer, dal 2023 si è appassionata alla Aerial, acquisendo forza muscolare, resistenza, coordinazione, agilità e flessibilità.

A febbraio 2025 ha partecipato on line ad una Virtual Dance Competition del World Dance Movement con la disciplina di Cerchio Aereo e a maggio ha preso parte alla prima gara salendo sul podio.

“Da piccola facevo ginnastica artistica a Roma – racconta la 39enne – Ora continuo con Cerchio Aereo e ho iniziato anche Tessuto Aereo. Parteciperò alle altre gare sia regionali che nazionali e mi sto già allenando per questo”.