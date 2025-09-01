TIVOLI – Cinema sotto le stelle, si proietta “C’è ancora domani”

Ha conquistato il pubblico raccontando con intensità la vita delle donne nell’Italia del dopoguerra.

“C’è ancora domani”, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi, sarà protagonista de “Tivoli in Cinema-La città sullo schermo”, la rassegna promossa dal Comune, dalla Regione Lazio e dalla Tibur Film Commission.

Stasera, lunedì primo settembre, il film sarà proiettato a Campolimpido, nei Giardini Italia in via Giuseppe Radiciotti, con inizio alle 21.30 e ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domani, martedì 2 settembre, la rassegna estiva termina con “If – Gli amici immaginari”, un’avventura piena di fantasia che porta sullo schermo la magia dell’immaginazione.