CALCIO SERIE C- Questa sera Guidonia-Pineto, si gioca a Latina.

Sarà Guidonia-Pineto la sfida che chiuderà il turno di Serie C questa sera alle ore 21.00. I rossoblù, a causa dei lavori ancora in corso per l’omologazione dello stadio comunale di Guidonia, disputeranno il match allo stadio di Latina, che fungerà temporaneamente da casa.

Mister Ginestra, tecnico che ha già dimostrato di saper proporre un calcio brillante, ha preparato l’incontro con attenzione, puntando al massimo risultato. La rosa è quasi al completo e i nuovi innesti hanno aumentato le opzioni a disposizione dell’allenatore.

La squadra scenderà in campo con grande consapevolezza nei propri mezzi, mentre la dirigenza si dice soddisfatta del lavoro fatto in estate: il mister ha tra le mani un gruppo giovane, talentuoso e con qualità da categoria superiore. Ora la parola passa al campo.

(Daniele Di Cerbo)