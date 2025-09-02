COLLEFERRO – Spaccio di hashish, marijuana e cocaina: arrestati 9 pusher 

Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 2 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Frascati e quelli del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone, di cui 6 in carcere e 3 ai domiciliari.

Il comando Compagnia Carabinieri di Colleferro

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, gli indagati – un uomo 53enne e altri più giovani, di età compresa tra 20 e 25 anni, residenti nei comuni di Artena, Valmontone, Carpineto Romano e Segni – sono gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, marijuana e cocaina, ma anche di altri 15 capi d’imputazione, con l’aggravante di aver ceduto dosi di droga a minori.

L’indagine è stata avviata nel giugno del 2023 a seguito del sequestro di una modica quantità di stupefacente per uso personale nei confronti di un uomo di Carpineto.

All’alba di oggi è scattata l’operazione dei Carabinieri

Tassello dopo tassello gli investigatori hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di un’articolata rete di spaccio attiva nei comuni alle porte di Roma, di Carpineto Romano, Segni e Montelanico ma che si è estesa fino ad Artena e Valmontone; un’organizzazione strutturata e gestita esclusivamente da giovani che avevano creato una piazza di spaccio virtuale, utilizzando i social e applicativi di messaggistica istantanea per concordare gli appuntamenti – con linguaggio criptico – nei luoghi di aggregazione solitamente utilizzati nei piccoli centri per la cessione delle dosi di hashish, cocaina e marijuana.

Decisive sono state le indagini, basate su osservazione, pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro e quelli della Stazione di Carpineto Romano di eseguire 3 arresti in flagranza, documentare la rete di spaccio, identificare diversi giovani assuntori, poi segnalati alla Prefettura di Roma, e sequestrare oltre 3 chili di hashish, circa 10 grammi di cocaina e 40 grammi di marijuana.

Dalle risultanze investigative è emerso che in alcune circostanze i giovani assuntori, data l’esigua disponibilità di denaro, organizzavano “collette” tra loro per racimolare le somme di denaro per acquistare la sostanza stupefacente.

Durante l’esecuzione dell’odierna ordinanza, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i Carabinieri stanno anche effettuando 11 perquisizioni domiciliari, anche nei confronti di altri 2 indagati, non colpiti da provvedimenti restrittivi.