PALOMBARA SABINA – “Accendiamo una luce per Gaza”, fiaccolata silenziosa per le vie del Borgo

L’ANPI di Palombara sezione Imperiali-Luttazi promuove per sabato 6 settembre 2025 a partire dalle ore 18.00 una “fiaccolata silenziosa” per le vie di Palombara Sabina.

Secondo un comunicato stampa dell’Anpi, il corteo, a cui hanno aderito l’ANPI di Fiano Romano e l’Associazione #NOBAVAGLIO, è dedicato al popolo di Gaza per chiedere la fine del genocidio perpetuato da Israele, l’apertura immediata di corridoi umanitari e per denunciare la complicità di quei governi occidentali, ancora, troppo allineati a quello Israeliano.

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 18.00 in Largo M. Pochetti dove è previsto un collegamento audiovisivo direttamente da Gaza con alcuni giornalisti che testimonieranno sulla drammatica situazione della popolazione civile.

Seguirà l’intervento del Dottor Yousef Salman, Presidente della Comunità Palestinese in Italia

Alle 19.30 partirà la fiaccolata, in un silenzio carico di sostegno e speranza per riportare una nuova luce di pace a Gaza.

L’invito alla fiaccolata è aperto alla popolazione tutta, alle associazioni, alle reti territoriali, alle Amministrazioni e rappresentanti pubblici, per agire tutti insieme e tenere accesa l’attenzione sul massacro in corso sulla popolazione civile.

“A Gaza – si legge nel comunicato stampa – sono quotidiani i bombardamenti su ospedali, scuole, campi profughi, è costante la sofferenza della popolazione civile, l’uccisione di giornalisti e medici, e sempre più si fa insopportabile l’ambiguità delle Istituzioni Nazionali ed Europee. Continuano, infatti, forniture di armi, accordi economici e commerciali che sviliscono ogni tentativo diplomatico e che ci rendono spettatori di leader complici di queste barbarie”.

La fiaccolata, dopo aver percorso le vie fino al centro storico del paese, tornerà in Largo M. Pochetti per una raccolta fondi da destinare ad Emergency e a chi opera sul territorio cercando di offrire supporto e assistenza alla popolazione.

“Sarà una fiaccolata silenziosa con cui urlare tutto il nostro appoggio al popolo di Gaza”, annunciano gli organizzatori.

Contatti: anpipalombara@gmail.com