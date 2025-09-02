A dare l’allarme è stato un collega che si è precipitato a casa, preoccupato per la sua assenza dal lavoro.

L’uomo era sul divano e il suo cuore aveva cessato di battere per cause da accertare.

Per questo la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo relativo al decesso di un 49enne maresciallo dell’Esercito Italiano ritrovato senza vita nell’appartamento in cui abitava da solo a Villaggio Adriano, il complesso residenziale a ridosso della via Maremmana inferiore a Villa Adriana, quartiere alla periferia di Tivoli.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’sos al Numero Unico per le Emergenze è stato lanciato verso le ore 18,20 di sabato 30 agosto da un sottufficiale e collega di lavoro del maresciallo ritrovato senza vita.

Ai poliziotti l’uomo ha raccontato che quella mattina il 49enne non si era presentato a lavoro, per cui i colleghi avevano tentato di contattarlo invano telefonicamente.

Per questo nel pomeriggio il sottufficiale libero dal servizio ha raggiunto l’appartamento a Villaggio Adriano e ha riferito di aver aperto la porta utilizzando una lastra.

Durante i rilievi nell’abitazione gli investigatori avrebbero individuato elementi per escludere la rapina, tuttavia la salma è stata messa a disposizione della Procura di Tivoli.

A chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma.