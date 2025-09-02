MONTE GENNARO – Attacco di panico per la pioggia, soccorsa una escursionista

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto in due occasioni a Monte Gennaro, nel Parco dei Monti Lucretili, per soccorrere due persone in difficoltà.

Nella serata di domenica un giovane escursionista del 2003, perso durante la discesa dalla vetta, è stato raggiunto e riaccompagnato alla propria auto in buone condizioni.

Oggi pomeriggio, invece, una donna di 41 anni residente a Roma, disorientata nei pressi di Campitello e colta da un principio di panico a causa della pioggia intensa, è stata soccorsa, tranquillizzata e riportata al sicuro.

Sul posto anche Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco.