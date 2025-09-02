GUIDONIA – Michele Venturiello assessore, Forza Italia: “Il partito è all’opposizione della giunta Lombardo”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Cultura, Scuola e Commercio: Michele Venturiello è il nuovo assessore, da Valerio Massini, Segretario cittadino Forza Italia – Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendo dagli organi di stampa l’ufficialità dell’ingresso in Giunta di Michele Venturiello.

Michele Venturiello, dirigente di Forza Italia e assessore della giunta Lombardo

Tale notizia ha generato, nell’opinione pubblica, qualche incertezza sul ruolo di Forza Italia all’interno dell’attuale amministrazione.

Desidero ribadire con chiarezza che il posizionamento del partito è limpido: Forza Italia ha già tracciato la propria linea sia nel congresso comunale sia nelle recenti riunioni interne, confermando la scelta di rimanere fermamente all’opposizione di questa amministrazione.

Il mio impegno, insieme a quello di tutta la comunità di Forza Italia, è quello di costruire con serietà e responsabilità un’alternativa solida e credibile in vista delle prossime amministrative.

Un’alternativa capace di guidare davvero la città verso il futuro, senza lasciare spazio a improvvisazioni .

Per quanto riguarda Michele Venturiello, al quale rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, ritengo che con questa decisione abbia scelto un percorso alternativo da quello tracciato dal nostro partito.

Da parte mia e di Forza Italia, il cammino prosegue con rinnovata determinazione: per noi è tempo di costruire l’alternativa a questo governo cittadino”.