L’obiettivo dichiarato è la riqualificazione, per questo l’amministrazione comunale di Tivoli ha deciso di assegnare in concessione i posteggi del mercato ortofrutticolo di piazza Plebiscito.

Lo stabilisce la determina numero 2420 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, martedì 2 settembre, dal dirigente al Patrimonio e alle Attività produttive Riccardo Rapalli.

Foto della pagina Facebook “Tivoli I Love You”

Con l’atto viene approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico del 24 luglio scorso riservato esclusivamente ai produttori ortofrutticoli e/o produttori agricoli a chilometri zero in possesso dei prescritti requisiti di legge per l’assegnazione in concessione di aree pubbliche per la vendita diretta presso il mercato ortofrutticolo di Piazza Plebiscito.

Delle sei domande pervenute soltanto 5 sono state ammesse, mentre una sesta è stata esclusa. I due produttori primi in graduatoria con 35 punti risultano iscritti al Registro delle imprese dal 2016 e dal 2023, i secondi a pari merito con 15 punti sono iscritti rispettivamente dal 2022 uno e dal 14 agosto 2025 l’altro.

Il quinto produttore assegnatario di un posteggio con 10 punti in graduatoria è iscritto al Registro delle Imprese dal 2 dicembre 2024.