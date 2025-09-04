GUIDONIA – Emergenza igienico-sanitaria alle case popolari Ater, sos da Campolimpido

Da Emanuele Di Silvio, Consigliere Comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“La situazione che riguarda l’immobile ATER di Via Campolimpido, nel territorio di Guidonia Montecelio, è ormai inaccettabile.

Numerosi residenti sono costretti a convivere con gravi disagi: dai tombini degli scarichi fognari fuoriescono liquami che invadono le aree comuni, creando condizioni igienico-sanitarie insostenibili. Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano, ma di un vero e proprio pericolo per la salute pubblica e per la sicurezza delle famiglie.

Ho già provveduto a inviare una nota all’ATER e agli uffici preposti, chiedendo un intervento urgente e risolutivo. È intollerabile che cittadini – donne, uomini e bambini – debbano subire simili condizioni.

Continuerò nei prossimi giorni a vigilare affinché vengano adottate soluzioni concrete e tempestive. La dignità delle persone e la tutela della salute devono venire prima di tutto”.