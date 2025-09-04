Sono iniziate lunedì primo settembre a Guidonia le riprese di “Ancora l’altro inferno”, film scritto e diretto da Claudio Fragasso, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, noto al grande pubblico per i polizieschi “Palermo Milano – Solo andata” e per “Milano Palermo – Il ritorno”, ma soprattutto maestro del genere horror (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lunedì primo settembre la troupe ha girato a Palazzo Cesi a Montecelio, martedì 2 e mercoledì 3 nella scuola di addestramento cinofilo dell’Associazione Culturale Volontari “Lilla Onlus” nel quartiere di Pichini, giovedì e venerdì altri ciak presso il Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”, sempre nel borgo medievale di Montecelio.

Romano, 74 anni, sposato con la compianta sceneggiatrice Rossella Drudi, Claudio Fragasso, noto anche con il nome d’arte di Clyde Anderson, negli anni 70 e 80 insieme al regista Bruno Mattei è stato protagonista dei cosiddetti film a basso costo e ha firmato horror come “Zombi 3”, “Non aprite quella porta 3” e “Troll 2”.