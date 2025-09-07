GUIDONIA – Inaugurata la pista per runner, festa dello sport al Bivio

Questa mattina, domenica 7 settembre, è stata inaugurata la pista per runner nell’area circostante il Palasport, al Bivio di Guidonia.

Hanno tagliato il nastro il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, la vice sindaca Paola De Dominicis, gli assessori Cristina Rossi, Paolo Ruggeri e Anna Mari.

All’evento sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni di atletica e sportive locali, moltissimi cittadini e consiglieri comunali.

E’ stata una giornata vissuta all’insegna della partecipazione, del sorriso, del piacere di ritrovarsi come comunità per promuovere uno stile di vita sano e attivo in quello che, di fatto, è un Polo dello Sport nella Città dell’Aria.

Hanno portato i loro saluti: Fabio Martelli, Presidente del comitato regionale Federazione Italiana di Atletica leggera (Fidal) del Lazio; Andrea Giocondi, già Campione italiano di mezzofondo; il professor Tommaso Empler, docente dell’Università “La Sapienza”.