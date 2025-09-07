FIANO ROMANO – Asilo nido comunale ai privati: retta da 600 euro mensili

A Fiano Romano inizia la gestione privata dell’asilo nido comunale “Mara Schiarini”.

Lo stabilisce la determina numero 548 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata giovedì 28 agosto dal Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario Eugenio Maria Giovanni De Rose.

Con l’atto viene affidato il servizio in concessione della gestione dell’asilo nido comunale per 3 anni alla “Cooperativa Sociale Gialla”, con sede legale a Roma.

Alla procedura negoziata la Società ha offerto un ribasso del 4,15% sulla base d’asta di 626 euro, pari ad una retta mensile di 600 euro per bambino/mese, per un valore complessivo della concessione pari ad un milione 188.000 euro per complessivi tre anni educativi.

L’asilo nido comunale “Mara Schiarini” sito in via Gianni Rodari 29 è una struttura del Comune di Fiano Romano che accoglie 60 bambini e bambine in età compresa da 3 ai 36 mesi offrendo un servizio socioeducativo di interesse pubblico e finora è stata gestita con appalto di servizi scaduto lo scorso 31 luglio.

Il 30 giugno con la delibera numero 1 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale di Fiano Romano guidata dal riconfermato sindaco Davide Santonastaso aveva dato mandato agli uffici di predisporre gli atti per una gestione privata dell’asilo nido con l’obiettivo dichiarato di mantenere attivo il servizio affittando la struttura di proprietà comunale ad una società privata per un anno educativo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In realtà la gestione privata sarà di 3 anni, diversamente da come promesso in delibera. Vale la pena ricordare che a luglio scorso la scelta dell’amministrazione comunale era stata contestata dalla “Unione Sindacale di Base” e dalla FP CGIL di Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo che avevano proclamato lo stato di agitazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Profonda preoccupazione era stata espressa a tutela dei posti di lavoro delle 20 lavoratrici e delle famiglie meno abbienti per una riduzione della retta.