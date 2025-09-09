GUIDONIA – L’amministrazione dà il benvenuto ai volontari del Servizio Civile

Questa mattina, martedì 9 settembre, presso l’aula consiliare di Guidonia Montecelio l’amministrazione comunale ha dato il benvenuto a tredici ragazze e ragazzi che, per un anno intero, metteranno tempo, energie e passione al servizio della Città.

“Sono giovani motivati, pronti a dare una mano nei progetti sociali, culturali e ambientali che, sicuramente, arricchiranno il nostro lavoro e impegno al servizio della collettività”, ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo che ha ricevuto i volontari insieme alla vice sindaca Paola De Dominicis, al Presidente del Consiglio Erik D’Alisa e all’assessore alla Cultura Michele Venturiello.

“L’incontro odierno – ha aggiunto il sindaco Lombardo – è stato il primo passo di un percorso condiviso, fatto di lavoro, formazione e crescita personale e professionale.

A loro va il nostro augurio più sincero: che sia un anno ricco di esperienze, relazioni e soddisfazioni”.