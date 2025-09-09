Il Comitato Locale di Sabina Romana OdV della Croce Rossa Italiana ha lanciato l’iniziativa “Operazione: Zaini Pieni” per fornire materiale scolastico ai bambini della prima elementare delle scuole del territorio.

L’obiettivo è quello di supportare le famiglie e garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento.

La Raccolta di Materiale

La risposta dei cittadini è stata entusiasta e numerosi hanno partecipato. Sono stati posizionati scatoloni nelle cartolerie e altri fornitori della zona per raccogliere il materiale necessario, come quaderni, penne, matite e astucci.

Grazie alla generosità della comunità, il materiale è già stato raccolto e sarà distribuito ai bambini delle prime classi delle scuole primarie di Palombara Sabina, Cretone, Moricone, Marcellina, Monteflavio, Montorio, Montelibretti, Nerola e frazioni limitrofe.

L’Impegno della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Sabina Romana OdV è un’organizzazione dedicata al volontariato. Con sede a Palombara Sabina, in Via Adriano Petrocchi 11, il Comitato lavora per promuovere il benessere della comunità locale e fornire assistenza e supporto alle persone in situazioni di bisogno.

“Operazione: Zaini Pieni!” è un esempio concreto di come il Comitato si impegna a supportare la comunità locale. Grazie alla partecipazione dei cittadini, l’iniziativa potrà avere un impatto positivo sulla vita degli studenti delle scuole primarie del territorio.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa o per partecipare come volontario, è possibile contattare il Comitato alla email sabinaromana@cri.it, al numero 0774635046 o tramite i canali social:

https://www.facebook.com/crisabinaromana

https://www.instagram.com/crisabinaromana?igsh=cGoyemNma2RpdXc3