TIVOLI - Gli operai scavano per la fibra ottica e spuntano i reperti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 9 Settembre 2025

Scoperti un teschio umano e un mosaico in Centro: lavori bloccati

Da sotto l’asfalto è spuntato perfino un teschio umano.

Straordinaria scoperta archeologica stamane, martedì 9 settembre, nel Centro storico di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante gli scavi per la fibra ottica sono riemersi un solaio a mosaico, mura antiche e un cranio umano.

A fare la scoperta sono stati gli operai mentre erano impegnati nei lavori in piazza Sant’Andrea, proprio davanti alla chiesa di Sant’Andrea.

I lavori sono stati immediatamente interrotti.

Sul posto la Polizia Locale e la Soprintendenza Archeologica.

