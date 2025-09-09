Da sotto l’asfalto è spuntato perfino un teschio umano.
Straordinaria scoperta archeologica stamane, martedì 9 settembre, nel Centro storico di Tivoli.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante gli scavi per la fibra ottica sono riemersi un solaio a mosaico, mura antiche e un cranio umano.
A fare la scoperta sono stati gli operai mentre erano impegnati nei lavori in piazza Sant’Andrea, proprio davanti alla chiesa di Sant’Andrea.
I lavori sono stati immediatamente interrotti.
Sul posto la Polizia Locale e la Soprintendenza Archeologica.