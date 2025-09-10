TIVOLI – “Corsa delle 3 Ville”, atleti e appassionati in pista

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tivoli Marathon, in occasione del 20esimo anniversario della sua fondazione, ha riproposto una corsa storica e speciale nel panorama laziale.

Domenica 14 settembre l’appuntamento è con la nona edizione della corsa delle 3 Ville – trofeo Irilli, gara competitiva e non competitiva di 10 chilometri sullo stesso tracciato.

Si sviluppa su un tracciato ad anello che unisce i due siti Unesco di Villa Adriana e Villa d’Este con il sito archeologico del Santuario di Ercole Vincitore su un percorso sorprendente di 10 chilometri per godere delle bellezze di Tivoli, cittadina ricca di storia, cultura e archeologia.

Il percorso si sviluppa su diversi tipi di pavimentazioni e dislivelli, arricchito dalla presenza di fontane monumentali, archeologia romana e sentieri rurali.

Oltre alle 3 Ville si passa per il centro storico di Tivoli ammirando il monumentale Arco dei Padri fondatori di Arnaldo Pomodoro ed il Castello della Rocca Pia.

“Si tratta di una gara impegnativa – commenta il presidente della Tivoli Marathon Marco Morici – su un tracciato ad anello di terra, asfalto e sanpietrini con lunghe e ripide salite ed un tratto sterrato in discesa molto tecnico. Sicuramente non è una gara facile e veloce, richiede grandi abilità tecniche e adattive.

Il divertimento è assicurato!”.

Corsa competitiva di 10 km

Il ritrovo, ritiro pettorale e pacco gara è dalle ore 7:00 presso il Parco Andersen giardino pubblico di Villa Adriana. Sempre da lì, la partenza per le 9:30 con arrivo previsto nello stesso punto.

Previsto un parcheggio gratuito, Via Don Agostino Panattoni.

Iscrizioni: Per società e singoli su raceservice, https://raceservice.it/corsa-delle-3-ville-

trofeo-irilli-2, entro le ore 20:00 di Venerdì 12 settembre 2025.

Per il regolamento della gara https://raceservice.it/corsa-delle-3-ville-trofeo-irilli-2/

Modalità di pagamento:€13 con Bonifico Bancario causale “Iscrizione 3Ville 2025, Nome e Cognome” Intestato a A.S.D. Tivoli Marathon IBAN IT15A0832739450000000002080

Sul posto il giorno della gara €15 dalle ore 7 alle ore 9 presso la PARTENZA.

Premiati i primi 3 assoluti M/F ed i primi 5 di categoria M/F.

Premi per le società più numerose.

Per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara, e all’arrivo la splendida medaglia ed il ristoro finale.

“La nostra medaglia, in legno ecosostenibile – aggiunge il presidente Marco Morici – valorizza il nostro territorio con il simbolo dell’acqua, che alimenta e arricchisce il nostro territori, ed i riconoscibili archi del Canopo di Villa Adriana.

Vogliamo valorizzare e ricordare le eccellenze del territorio, per questo abbiamo scelto di dedicare questa gara all’atleta Irilli, grande atleta che ha lasciato un grande vuoto nella Tivoli Marathon”.

Corsa non competitiva e camminata sportiva di 10 km

Il ritrovo, ritiro pettorale e pacco gara è dalle ore 7:00 presso il Parco Andersen giardino pubblico di Villa Adriana. Sempre da lì, la partenza per le 9:10 con arrivo previsto nello stesso punto.

Previsto un parcheggio gratuito, Via Don Agostino Panattoni.

Iscrizioni:Sul posto il giorno della gara €13, dalle ore 8 alle ore 9 presso la PARTENZA.

Modalità di pagamento:€13 sul posto il giorno della gara dalle ore 7 alle ore 9 presso la PARTENZA.

Per tutti i partecipanti è previsto il pacco gara, e all’arrivo la splendida medaglia ed il ristoro finale.

Corsa e camminata di 3 km

Corsa e camminata per bambini e famiglie di 3 Km, con un percorso che si snoda all’interno del sito archeologico di Villa Adriana. Un momento speciale per vivere lo sport come occasione di benessere, comunità e divertimento.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici di Villa Adriana

Il ritrovo è dalle ore 8:00 presso il Parco Andersen, giardino pubblico di Villa Adriana.

Sempre da lì, la partenza per le ore 9:40 con arrivo previsto nello stesso punto.

Previsto unparcheggio gratuito, Via Don Agostino Panattoni.

Iscrizioni:Presso la segreteria del Centro Sportivo Vincenzo Pacifici in Via Leonina 8 a

Villa Adriana il lun- merc – ven – dalle 17 alle 19.

Oppure sul posto il giorno della gara dalle ore 8 alle ore 9 presso la PARTENZA.

Contributo: €5

Per tutti i partecipanti è prevista la maglia ed il ristoro finale.

La Tivoli Marathon ringrazia tutte le istituzioni che collaborano alla riuscita della manifestazione:

Comune di Tivoli

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA

METROPOLITANA DI ROMA E PER LA PROVINCIA DI RIETI

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI Prof. Massimo Osanna

l’A.N.C.

Il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici di Villa Adriana

La Tivoli Marathon ringrazia anche tutti gli sponsor che sostengono il progetto.