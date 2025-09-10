Il Maggiore Pietro Scabardi è il nuovo Comandante dei Carabinieri di Tivoli.

L’ufficiale dell’Arma assumerà il comando lunedì prossimo 15 settembre al posto del Comandante uscente, il Maggiore Francesco Giacomo Ferrante, che dopo 4 anni di servizio a Tivoli lascerà la Compagnia di via Aldo Moro venerdì 12 settembre per assumere il Comando del Nucleo investigativo del Comando Operativo di Firenze.

Il Maggiore Pietro Scabardi arriva dalla Compagnia Carabinieri di Bianco, dove ha profuso un importante sforzo nel contrasto alla criminalità organizzata e comune.

L’ufficiale ha infatti condotto e portato a termine delicate attività investigative che hanno permesso all’Arma di arrestare gli autori di gravi delitti, smantellare articolate reti criminali e infliggere colpi significativi ai clan di ‘ndrangheta dell’area ionica.

Tra le operazioni più importanti, “Transilvania”, “Eureka” e “Tamunga”, con la scoperta di traffici illeciti e ingenti sequestri patrimoniali.

Nello stesso periodo la Compagnia Carabinieri di Bianco ha catturato latitanti di spessore, sia in Italia che all’estero, uomini chiave della criminalità organizzata che da anni si sottraevano alla giustizia.

Tra le attività di maggior impatto, l’operazione “Patto Comune”, che ha svelato il condizionamento mafioso sul Comune di San Luca sciolto per infiltrazioni mafiose, un’indagine culminata con l’arresto – tra gli altri – dell’ex sindaco e di un ex assessore.

La Compagnia sotto la direzione del Maggiore Pietro Scabardi ha infine sviluppato un’azione costante contro l’immigrazione clandestina e il traffico di armi, con il fermo di diversi scafisti e il sequestro di ordigni bellici, oltre a conseguire risultati concreti nella lotta agli stupefacenti e ai reati ambientali, con arresti, denunce e sequestri.

Il quotidiano on line Tiburno.Tv dà il benvenuto al Maggiore Pietro Scabardi e ringrazia il Maggiore Francesco Giacomo Ferrante per l’impegno profuso.