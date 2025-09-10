Il 26 settembre l’Area territoriale di Ricerca di Roma 1(ARRM1) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Montelibretti apre le sue porte al pubblico per il nuovo appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025, un coinvolgente evento annuale dedicato alla divulgazione scientifica e alla promozione della ricerca che si svolge contemporaneamente in tutta Europa.

Le attività proposte nell’ARRM1 rientrano nell’ambito del progetto I4Science –Io per la Scienza-,l’evento associato europeo promosso dalla Commissione Europea nell’ambito della call Horizon Europe HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01.

Si tratta di un’esperienza immersiva e festosa pensata per accendere la scintilla della curiosità per la scienza in tutti i visitatori e visitatrici di ogni età.

Cosa vi aspetta sotto il cielo stellato di Montelibretti?

Troverete tante entusiasmanti attività, laboratori, giochi, esperienze, performances che ruotano intorno ai 4 percorsi tematici del progetto I4Science:

Immaginazione : Attraverso dimostrazioni coinvolgenti e attività pratiche, stimoleremo il pensiero creativo e la capacità di immaginare nuove possibilità.

: Attraverso dimostrazioni coinvolgenti e attività pratiche, stimoleremo il pensiero creativo e la capacità di immaginare nuove possibilità. Innovazione : Verranno mostrati gli aspetti più innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, invitando il pubblico a partecipare attivamente alle sfide scientifiche, ponendo quesiti e proponendo possibili soluzioni per i problemi del mondo reale.

: Verranno mostrati gli aspetti più innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, invitando il pubblico a partecipare attivamente alle sfide scientifiche, ponendo quesiti e proponendo possibili soluzioni per i problemi del mondo reale. Integrazione : Verrà proposta una visione di integrazione di diverse prospettive culturali, scientifiche e sociali, per costruire una comunità inclusiva e arricchita dalle diversità.

: Verrà proposta una visione di integrazione di diverse prospettive culturali, scientifiche e sociali, per costruire una comunità inclusiva e arricchita dalle diversità. Impatto: Sarà messo in evidenza il contributo della ricerca scientifica al miglioramento della qualità della vita, nell’affrontare le sfide globali e guidare lo sviluppo sostenibile.

È previsto inoltre un percorso tematico specifico,con attività ed iniziative dedicate ai temi della Biodiversità e della Sostenibilità ambientale, promosso nell’ambito delle attività del Biodiversity Gateway del National Biodiversity Future Center – NBFC, il primo Centro Nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità, finanziato attraverso i fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU (v. https://www.biodiversitygateway.it/).

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori I4Scienceè molto più di un semplice evento: è una appassionante festa della ricerca, un punto di ritrovo tra il personale della ricerca e il pubblico, un’occasione di condivisione della bellezza della conoscenza, un invito a sognare in grande e, soprattutto, una porta aperta sul futuro.

L’ARRM1 del CNR di Montelibretti, è pronta a trasformare la scienza in un’avventura per tutti e a rendere la NdR2025 I4Science un’occasione straordinaria ed entusiasmante per avvicinare il pubblico alla scienza, mostrare l’importanza della ricerca per il progresso della società e ispirare le nuove generazioni a intraprendere carriere scientifiche.

Vi aspettiamo per condividere la magia della scoperta e per ispirare le prossime generazioni di innovatori insieme ad altri partner scientifici, autorità locali, enti e associazioni operanti nel territorio.

Non perdete l’occasione di esplorare, imparare, divertirvi e lasciarvi ispirare!

I dettagli completi sul programma della serata, le attività speciali e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web e sui canali social del Cnr.

Sito Web: https://nottedeiricercatori-i4science.cnr.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565533718076

Instagram: https://www.instagram.com/i4science/