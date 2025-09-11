L’obiettivo è rendere più agevoli e sicure le operazioni di discesa e salita degli alunni dallo scuolabus.

Per questo il parcheggio pubblico davanti alla scuola non potrà essere utilizzato dalle auto. Lo stabilisce l’ordinanza numero 162 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata ieri, mercoledì 10 settembre, dal Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti.

Col provvedimento viene disposta l’istituzione del divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di trasporto adibiti a Scuolabus, all’interno del piazzale antistante il plesso scolastico della scuola media “Aldo Moro” di via Nomentana, a Tor Lupara di Fonte Nuova.

L’ordinanza fa seguito alla richiesta inoltrata lunedì 8 settembre dal Dirigente ai Lavori pubblici Daniele Cardoli relativa alla discplina del traffico all’interno del piazzale antistante il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, adibito a parcheggio pubblico, la cui entrata corrisponde al fronte civico 436 di Via Nomentana.

Il divieto di transito e sosta ai veicoli sarà in vigore da domani, venerdì 12 settembre, e per l’intero anno scolastico 2025-2026 fino a lunedì 8 giugno 2026.

Durante il periodo di sospensione delle lezioni, la circolazione e la sosta all’interno dell’area riprenderanno regolarmente.