TIVOLI – Arriva la fibra ottica nel Centro storico: strade chiuse

Nel Centro storico di Tivoli proseguono i lavori per la posa in opera della fibra ottica.
Per questo oggi, venerdì 12 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – e/o comunque fino a fine lavori – è stata disposta una modifica alla viabilità.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 130 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 10 settembre dal Comandante della Polizia Locale Francesco Rossi.
Il provvedimento interessa le seguenti strade:
– VIA DEI SOSII: Tratto compreso dall’intersezione con via Domenico Giuliani e l’intersezione con Via del Trevio
– DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA PER I VEICOLI INADEMPIENTI
– VIA DOMENICO GIULIANI intersezione con via dei Sosii
– OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO.
L’ordinanza è stata emessa su richiesta del direttore dei lavori per conto della Fiber Cop Spa, società incaricata della posa in opera della linea per la trasmissione dati in alta velocità nell’ambito del piano nazionale della digitalizzazione.