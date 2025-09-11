Un fine settimana all’insegna della Fede, della condivisione, del gusto e del divertimento.

A Setteville di Guidonia si festeggia la patrona Santa Maria e va in scena la oramai famigerata Sagra della Cucina Regionale, l’evento ideato nel 1998 da don Gino Tedoldi, storico parroco della frazione scomparso il 5 giugno 2024 all’età di 78 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da domani, venerdì 12 settembre, a domenica 14 settembre Setteville accogliere migliaia di visitatori che, come ogni anno, partecipano all’evento clou.

L’inizio dei festeggiamenti è previsto per le ore 15 di venerdì 12 settembre coi tornei di bocce, briscola, tresette e burraco presso il Centro Anziani.

Alle 15 il terzo Torneo di scacchi Under 14 “Memorial Federico Bernardini” organizzato dall’associazione “Il Picchio Propositivo”.

Alle 18 “Bambini in Festa”, giochi, truccabimbi e baby dance organizzati dalla parrocchia nel nuovo Parco di Via Vittorio Alfieri, che sarà inaugurato alla presenza del Sindaco Mauro Lombardo. Il Gruppo Scout Setteville 1 guiderà i più piccoli tra attività e giochi, e per ogni bambino ci sarà anche zucchero filato gratis.

Si annuncia un pomeriggio di festa e allegria.

Alle 21 i balli di gruppo con l’orchestra “Romina Grimani Band” con la speciale partecipazione del Centro Anziani di Setteville.

Alle 22,15 la grande novità della Festa Patronale di Santa Maria, la terza edizione del “Setteville Show Talent”, una serata dedicata ai talenti del ballo, della musica e delle altre arti: sul palco si alterneranno giovani e non con esibizioni che possono essere prenotate entro domani, venerdì settembre, telefonando a Luciano Romeo al numero 329-5345795.

Sabato 13 settembre la Festa Patronale inizia alle ore 15 con la terza edizione del Torneo di Scacchi Senior in piazza organizzato dall’Associazione “Il Picchio Propositivo”.

Alle 16,30 la seconda giornata dedicata a “Bambini in Festa”, giochi, truccabimbi e baby dance organizzati dal Gruppo Scout.

Alle 17 la banda musicale “Sersale” di Licenza suonerà per le vie del quartiere e introdurrà il Raduno delle Fiat 500 e delle Harley Davidson con un giro delle gloriose 500 e delle motociclette simbolo per le strade di Setteville.

Sempre sabato 13 settembre alle ore 18,30 presso il campo Cardinal dell’Acqua” si terrà il “Memorial Luigi Borsa”, 30esima edizione di un incontro di calcio tra “Vecchie Glorie” per ricordare il primo Presidente del Setteville.

Alle 20,30 la solenne processione in onore di Maria, patrona del quartiere al confine con Roma.

Alle 22 piazza Trilussa ospita una serata danzante con la grande orchestra “I Melody”.

Domenica 14 settembre sarà la giornata più importante.

Alle 11,30 in chiesa sarà celebrata la Santa Messa.

Alle 17 di domenica l’evento clou.

Lungo via Giacomo Leopardi si svolgerà la Sagra della Cucina Regionale, giunta alla 28esima edizione.

Decine di stand gastronomici accoglieranno i piatti tipici di ogni angolo dello Stivale e anche quest’anno ci sarà anche uno stand di piatti senza glutine per gli intolleranti.

Alle ore 20 la Sagra sarà animata dallo spettacolo musicale live e di ballo per tutti accompagnato dalla grande orchestra “Gianfranco Foscoli”.

Alle 23 il grande spettacolo di fuochi pirotecnici e l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Durante la tre giorni in parrocchia sarà allestita la mostra fotografica con le immagini più belle e più antiche di Setteville e la Mostra di Arte collettiva curata da Antonietta Bozzella.