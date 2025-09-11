E’ stato un inizio dell’anno scolastico con sorpresa per gli alunni di Licenza, Comune di circa mille abitanti a 20 chilometri da Tivoli.

Ieri, mercoledì 10 settembre, il suono della prima campanella è stato salutato con un taglio del nastro da parte della sindaca Ilaria Passacantilli e un’atmosfera festosa alla presenza dei genitori e dei carabinieri diretti dal maresciallo Massimo Bulzacchelli.

Sui rispettivi banchi gli alunni hanno trovato piccoli omaggi della sindaca con tanto di dedica: “A piccoli passi verso il mondo del sapere…”.

“L’Amministrazione Comunale – detto la sindaca Passancantilli nel messaggio di buon anno scolastico a tutti – ha voluto essere presente con un piccolo pensiero consegnato ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Accanto al personale docente, ai ragazzi e alle famiglie, e alla presenza del comando dei carabinieri di Licenza, abbiamo condiviso un momento di comunità che rappresenta una vera e propria inaugurazione di questo nuovo percorso.

Il nostro augurio è che questo anno sia ricco di nuove scoperte, sorrisi, crescita e collaborazione…

Perché la scuola è il luogo dove si costruisce, giorno dopo giorno, il futuro dei nostri ragazzi”.