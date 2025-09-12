Incastrata sotto a un camion, donna estratta dai vigili del fuoco

Drammatico incidente stradale stamane, venerdì 12 settembre, alla periferia Sud-Est di Roma.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 11.45 all’incrocio tra Via di Tor Vergata e Via Schiavonetti una donna è rimasta incastrata sotto un camion del tipo “4 assi da cava”.

La Sala Operativa ha inviato sul posto alcune squadre, il Carro Fiamma, l’Autogru e il Carro Sollevamenti e la donna è stata estratta e successivamente valutata in codice rosso e trasportata presso il pronto soccorso di Tor Vergata.

Sul posto la Polizia Locale e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica